Роберт Левандовски намерен покинуть "Баварию" этим летом.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, похоже, принял окончательное решение относительно своего будущего.

Один из лучших футболистов мира заявил, что больше не видит себя в составе "Баварии".

"На этот момент я вижу, что моя история с "Баварией" закончена. Я не вижу возможности продолжать наше сотрудничество.

Считаю, что трансфер станет лучшим вариантом для обеих сторон", - приводит слова Левандовски Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что действующий контракт нападающего истекает только через год, а в мюнхенском клубе заявляют, что не намерены терять своего ведущего игрока. Таким образом получается, что Роберт Левандовски решил пойти на конфликт с "Баварией", чтобы перейти в другой клуб.

Главным претендентом на Левандовски называют "Барселону".

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"