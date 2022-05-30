Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, похоже, принял окончательное решение относительно своего будущего.
Один из лучших футболистов мира заявил, что больше не видит себя в составе "Баварии".
"На этот момент я вижу, что моя история с "Баварией" закончена. Я не вижу возможности продолжать наше сотрудничество.
Считаю, что трансфер станет лучшим вариантом для обеих сторон", - приводит слова Левандовски Фабрицио Романо.
Стоит отметить, что действующий контракт нападающего истекает только через год, а в мюнхенском клубе заявляют, что не намерены терять своего ведущего игрока. Таким образом получается, что Роберт Левандовски решил пойти на конфликт с "Баварией", чтобы перейти в другой клуб.
Главным претендентом на Левандовски называют "Барселону".
Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"
- Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.
- В текущем сезоне 33-летний форвард отличился 35 забитыми голами и сделал 3 ассиста в 34 матчах Бундеслиги. Это позволило Левандовски выиграть Золотую бутсу в чемпионате Германии второй сезон подряд.
- В Лиге чемпионов поляк отличился 13 забитыми голами в 10 играх.
- Роберт Левандовски 10 раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок Германии и 6 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.
- В 2021 году Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом года по версии FIFA.