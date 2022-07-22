Йон Гвидетти прокомментировал матч против "Ворсклы" в Лиге конференций.

В четверг, 21 июля, "Ворскла" сенсационно обыграла шведский АИК в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций.

Нападающий шведского клуба Йон Гвидетти поделился впечатлениями от матча с полтавским клубом.

"Это была очень плохая игра. Просто невероятно. Надо было просто приехать и выиграть футбольный матч. Это было очень плохо, катастрофа.

Мы должны играть лучше. АИК должен проснуться. Последний гол – это гол мечты и с ним можно только поздравить. Но давайте будем честными – как мы можем забить, если мы не можем хоть раз доставить мяч в штрафную? Невозможно забить от углового флажка", - приводит слова Гвидетти Sportbladet.

Напомним, ответный матч АИК и "Ворскла" сыграют 27-го июля. Игра пройдет на том же стадионе "Tele2Arena" в Швеции.

Победитель двухматчевого противостояния "Ворскла" - АИК выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Валмиера" (Латвия) - "Шкендия" (Северная Македония). Проигравшая команда завершит свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

Вас также могут заинтересовать новости: