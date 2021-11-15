Россияне в решающем матче играли на ничью с Хорватией, но в итоге уступили.

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев жестко раскритиковал сборную России по итогам матча квалификации ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

В поединке, в котором решалась судьба первого места в отборочной группе, российская команда проиграла со счетом 0:1.

В эфире канала "Матч! Премьер" Ловчев назвал игру российской сборной "г*вном".

"Вы же обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Это г*вно редкое, понимаете?", - сказал Ловчев в студии еще в перерыве матча.

В ответ на реплику одного из ведущих о том, что в России "нормальный футбол", Ловчев сказал: "Это нормально?".

"Какая нормальная игра? Ты не видел нормального футбола. Конечно, ухожу, а что сидеть дурдом смотреть?", - заявил Ловчев и ушел из прямого эфира.

Позже Ловчев прокомментировал свой поступок сайту "РБ Спорт":

"Команда играла как г*вно, а они (ведущие, - Прим.) пытались скрасить то, что мы все видели. Поэтому я просто встал и ушел. Дело каждого человека относиться, как он хочет, к тому, что видит. То, что показывала наша сборная, мне претит. Стояли сзади и отбивались. Отбились бы - и все говорили бы о выходе на чемпионат мира. Но зачем чемпионат мира с таким футболом?".

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Он также подчеркнул, что затем извинился за свой уход перед одним из ведущих Константином Геничем.

Сборная России в квалификации на ЧМ-2022

Россияне начинали отбор под руководством Станислава Черчесова, но перед осенними играми его на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.

В одной группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой Россия одержала 7 побед при одной ничьей и двух поражениях. Набрав 22 очка, россияне заняли второе место и попали в плей-офф. Первыми стали хорваты (23 очка).

Судьбу решающего матча против Хорватии решил автогол Федора Кудряшова на 81-й минуте игры.

Автор: Антон Дударь