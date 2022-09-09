В четверг, 8 сентября, в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" в гостях играло против "Фенербахче". Матч завершился победой турецкого коллектива.
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал поражение украинского клуба.
"На поле была коррида. Вы же знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в госпитале. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление.
Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда.
Это был не футбол. На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны "Фенербахче". А также симуляций. Очень агрессивный матч", - сказал Луческу на пресс-конференции.
"Динамо" Киев уступило "Фенербахче" в Стамбуле со счетом 1:2. Победный гол игроки турецкого клуба забили в компенсированное время. В составе "бело-синих" гол забил Виктор Цыганков.
Добавим, что это поражение стало для "Динамо" первым в истории противостояний с "Фенербахче". До этого команды встречались 6 раз: 3 победы киевлян и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей теперь составляет 9:6 в пользу киевского клуба.
В следующем туре Лиги Европы подопечные Луческу сыграют 15 сентября в Польше против кипрского клуба АЕК.