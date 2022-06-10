Макс Килман рассказал, что Андрей Шевченко хотел видеть его в составе сборной Украины.

Футболист английского "Вулверхэмптона" Макс Килман, который получил украинское гражданство, напомнил, как не смог получить право выступать за сборную Украины на международном уровне.

Защитник признался, что разговаривал с Андреем Шевченко, и тот рассчитывал на него в будущем.

"Это безумие. Шевченко говорил со мной и сказал, что желает видеть меня в национальной команде Украины. Я согласился и принялся готовить документы. У меня были выступления за английскую футзальную сборную в официальных матчах квалификации, потому ничего не удалось.

Будь я пляжным футболистом, я бы также не мог играть в международный футбол за другую страну. Звучит очень странно. Это совсем другой вид спорта, как теннис и настольный теннис.

Я ездил повсюду и ждал, когда ФИФА примет все решения, но они отказались. Я думал, что поеду на Евро - это было бы отличное завершение сезона. Но этого не случилось. Теперь мой единственный вариант – сборная Англии", - приводит слова Килмена The Athletic.

Напомним, что ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) направила в Украинскую ассоциацию футбола письмо с сообщением, что Килман не имеет права играть за сборную Украины, поскольку он провел 7 официальных матчей за сборную Англии по футзалу, которые тоже проходят под эгидой ФИФА.

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