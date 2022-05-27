Паулу Фонсека продолжает информировать мир о войне в Украине и призывает помогать нашей стране.

Известный португальский тренер Паулу Фонсека, который ранее работал в "Шахтере", высказался о разявязанной РФ полномасштабной войне в Украине.

Португальский специалист считает, что Украина требует большей поддержки от цивилизованного мира для того, чтобы отразить атаки оккупантов.

"Мы ехали 25 часов в тесном микроавтобусе, чтобы выбраться из страны, но это сущие мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит с людьми в Украине. Четыре дня, которые я провел там, люди не верили, что в Киев пришла война. Об этом знали в Донецке и в Луганске, но не в столице.

С тех пор ситуация ухудшилась. Это так несправедливо, что происходит с такими замечательными людьми. Они просто хотят мира, не более того. Мы больше не можем допустить этих убийств. Это просто невозможно принять, этим невинным людям нужна помощь. Того, что они получают сейчас, недостаточно", - приводит слова Фонсеки The Chronicle.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

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