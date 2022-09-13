Уже в следующем сезоне Килиан Мбаппе может перейти в другой клуб бесплатно.

Звездный нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе в летнее межсезонье заключил новый контракт с ПСЖ, отклонив предложение мадридского "Реала".

Изначально сообщалось, что 23-летний футболист подписал контракт с французским грандом до лета 2025 года. Однако, как стало известно L'Equipe, Мбаппе заключил соглашение с парижанами по особой договоренности.

У Мбаппе с ПСЖ действует контракт по схеме 2+1, а не полноценный трехлетний договор. Таким образом, уже летом 2024 года Килиан может покинуть ПСЖ на правах свободного агента.

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Из этого следует, что гранды европейского футбола могут постараться переманить игрока уже по ходу следующего сезона, если раньше никто из них не купит Мбаппе.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл 7 семь матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых отличился 9 забитыми голами.

Напомним, после подписания нового контракта с ПСЖ, Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. По данным СМИ, зарплата француза в клубе по новому контракту составляет 93 млн евро. Кроме того, Мбаппе получил подписной бонус от ПСЖ в размере 300 млн евро.

Килиан Мбаппе: карьера

Мбаппе является воспитанником ФК "Монако". Дебютировал за "монегасков" форвард в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов. Также отдал 16 ассистов.

В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро.

В составе ПСЖ Килиан сыграл 224 матча во всех турнирах и записал себе в актив 180 забитых голов и 88 голевых передач.

За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 57 матчей и забил 27 голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году.

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