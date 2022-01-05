Максим Таловеров подписал контракт с пражской "Славией".

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров сменил клубную прописку в пределах чемпионата Чехии.

21-летний украинец покинул "Ческе Будеевице" и подписал долгосрочный контракт на 5 лет с пражской "Славией", которая является действующим чемпионом Чехии и которая сейчас лидирует в турнирной таблице в текущем сезоне.

Максим существенно пошел на повышение. Сумма трансфера составила 700 тысяч евро - именно в такую "копеечку" обошелся Таловеров "Славии".

В Украине Максим выступал за донецкий "Олимпик" и киевский "Арсенал" (на детско-юношеских уровнях), а вообще является воспитанником "Шахтера".

Напомним, что в "Славии" уже играет другой украинский защитник - Тарас Качараба.

"Славия" в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА сыграет в феврале против турецкого "Фенербахче".

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