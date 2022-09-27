Награды достались наставнику и футболисту "Вереса".

Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и игрока за первый месяц чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает официальный сайт организации, по результатам голосования лучшим футболистом первого месяца УПЛ был признан полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец, который набрал 31,2% голосов.

В четырех матчах чемпионата он отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Также на награду претендовали Дмитрий Непогодов ("Черноморец") - 23,1 %, Денис Безбородько ("Заря" / "Колос") - 19,2%, Александр Пихаленок ("Днепр-1") - 17,9% и Андрей Цуриков ("Александрия") - 8,6%.

В номинации за лучшего тренера победил наставник "Вереса" Юрий Вирт, который с 48,9% голосов обошел конкурентов.

В борьбе за награду он опередил Александра Кучера ("Днепр-1") - 23,3%, Ярослава Вишняка ("Колос") - 10,7%, Патрика ван Леувена ("Заря") - 9,3% и Валерия Кривенцова ("Металлист-1925") - 7,8 %.

Стоит отметить, что "Верес" стал главной сенсацией начала нового сезона чемпионата Украины по футболу. Ривненский клуб владеет очень скромными финансами, но подопечным Юрия Вирта удалось одержать 3 победы в 4-х стартовых турах.

"Верес" занимает пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 9 баллами в активе. Лидируютт же в турнирной таблице УПЛ после 4-х туров "Колос" и "Шахтер" - у которых по 10 набранных очков. На третьей строчке идет "Днепр-1" с 9 баллами, но у команды Александра Кучера на один матч сыграно меньше.

Напомним, УПЛ возобновится после международной паузы 30 сентября. Начнется 5-й тур матчем "Верес" - "Рух".

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