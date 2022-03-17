Правый защитник "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера воспользовался разрешением ФИФА на смену клуба из-за войны в Украине и перебрался в польский "Лех".

До конца сезона "Лех" арендовал 27-летнего Кендзеру. Об этом сообщает официальный сайт команды из Познани.

"Мне здесь очень удобно. Я имел удовольствие играть за "Лех", помню, что здесь было раньше. Кто-то остался здесь, возможно, не в самой команде, а в руководстве или среди других клубных работников. Команда изменилась, но качество действительно высокое, и все делается для достижения целей, которые были поставлены перед сезоном. Почти две недели я тренируюсь с командой, физически и морально готов сыграть в ближайшую субботу", - сказал Томаш.