Андрей Ярмоленко оценил поражение сборной Украины в игре с Шотландией.

В среду, 21 сентября, состоялся перенесенный поединок группового турнира Лиги наций УЕФА, в котором Шотландия разгромила сборную Украины на стадионе "Хэмпден Парк" со счетом 3:0.

Капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о результате встречи.

"Как и ожидалось, мы играли против сильного соперника. Знали их сильные качества, но прямо сейчас сложно разбирать матч. Будем смотреть и разбираться. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Соперник победил заслуженно, создали много моментов. В группе еще ничего не закончено. У нас есть еще два матча, все в наших руках. Нужно побеждать в двух матчах.

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Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле, но это футбол, такое случается. Повторю, что все в наших руках, есть две встречи.

Соперник не давал нам разыгрывать мяч так, как это было в прошлом нашем матче. Забрали у нас сильные качества, и мы подстроились под их футбол во втором тайме. А нам нужно посидеть, подумать и сделать выводы", - приводит слова Ярмоленко сайт официальный УАФ.

Добавим, что после 4-х туров сборная Шотландии занимает первое место в группе 1 дивизиона В Лиги наций с 9 баллами в активе. У сборной Украины 7 набранных очков и вторая строчка. На третьей позиции идет Ирландия с 4 очками, а замыкает квартет Армения - 3 балла.

В следующем туре Лиги наций сборная Шотландии на своем поле сыграет против Ирландии, а Украина в гостях померяется силами с Арменией. Матчи запланированы на 24 сентября.

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