Эрлинг Холанд забил два гола в ворота "Вольфсбурга".

В субботу, 16 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги дортмундская "Боруссия" встречалась с "Вольфсбургом".

Поединок завершился сокрушительной победой "шмелей" со счетом 6:1.

Этот поединок стал знаковым для форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда. Норвежец оформил дубль в битве с "волками" и теперь на счету форварда 58 голов в 63 стартовых матчах Бундеслиги. Это является абсолютным рекордом турнира, сообщает Opta.

Чемпионат Германии. 30-й тур

"Боруссия" Д - "Вольфсбург" - 6:1

Голы: Роте, 24, Витсель, 26, Аканджи, 28, Джан, 35, Холанд, 38, 54 - Баку, 81

Обзор матча:

Напомним, Холанд играет за "Боруссию" Дортмунд с января 2020 года. В этом сезоне норвежский нападающий забил 25 голов и сделал 7 результативных передач в 26 играх за клуб во всех турнирах.

В гонке бомбардиров Бундеслиги Эрлинг Холанд располагается на третьем месте с 18 голами. Лидирует Роберт Левандовски, который забил 32 гола.

После 30-ти сыгранных туров "Боруссия" Дортмунд имеет в своем активе 63 набранных очка. "Шмели" идут на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

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