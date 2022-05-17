Подопечные Александра Петракова сыграют второй матч в рамках подготовки к Шотландии.

Во вторник, 17 мая, сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч в Италии. На муниципальном стадионе "Карло Кастелани" подопечные Александра Петракова померятся силами с "Эмполи", который занимает в итальянской Серии А 14-е место.

Сборная Украины успешно сыграла первый поединок в рамках подготовки к играм плей-офф отбора на ЧМ-2022, обыграв добротный немецкий коллектив "Боруссия" Менхенгладбах. Игра с немцами показала, что Украина, несмотря на все трудности, все еще не разучилась играть в футбол. Однако, для того, чтобы успешно сыграть против Шотландии и Уэльса, команде Петракова нужно больше игровой практики.

Поединок против "Эмполи" - это именно об этом. Да, "Эмполи" не самый распиаренный соперник, как та же "Боруссия" Менхенгладбах, однако других найти сейчас сложно. Тем не менее, недооценивать "синих" тоже не стоит. У "Эмполи" репутация крепкого коллектива в играх против фаворитов. Они дважды обыгрывали "Наполи", побеждали "Ювентус" и играли вничью с "Лацио" и "Ромой". Украине будет непросто раскусить команду Аурелио Андреацолли.

Отметим, что из-за травмы лагерь нашей сборной покинул Алексей Гуцуляк из "Днепра-1". В то же время после выздоровления к тренировкам в общей группе приступили динамовец Виктор Цыганков и форвард "Днепра-1" Артем Довбик.

Кроме того, первым из легионеров в расположение национальной команды прибыл новоиспеченный бронзовый призер чемпионата Португалии в составе "Бенфики" форвард Роман Яремчук.

Эмполи - Украина: где смотреть матч

В прямой трансляции матч "Эмполи" против сборной Украины на территории нашей страны покажут телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV". Также прямой эфир из Италии будет доступен на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Поединок начнется в 21:30 по Киеву.

Эмполи - Украина: прогноз букмекеров на матч

Фаворитом данного противостояния является сборная Украины.

На победу "сине-желтых" предлагают коэффициент 1.60. Ничью оценили в 4.60, а победу "Эмполи" в 4.70.

Букмекеры считают, что подопечным Петракова как минимум дважды удастся поразить ворота соперника: индивидуальный тотал больше 1.5 мяча на Украину идет за 1.47, а тотал меньше 1.5 мяча - за 2.55. В то же время, на то, что "Эмполи" сможет забить украинцам - коэффициент 1.37. Поставить на "обе забьют" можно за 1.53.

Добавим, что гимн Украины перед матчем Эмполи - Украина будет вживую исполнять заслуженная артистка Украины Наталья Карпа.

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

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