48-летний беларус уже приехал на Кипр.

Бывший главный тренер "Динамо"Александр Хацкевич возглавит "Кармиотиссу" с чемпионата Кипра.

Об этом пишет Goal Cyprus.

48-летний беларус уже приехал на Кипр. Он и руководство клуба находятся на финальной стадии переговоров. В ближайшие часы "Кармиотисса" официально объявит о назначении Хацкевича.

Видео дня

"Кармиотисса" после 4 туров идет 12-й из 14 команд чемпионата Кипра.

Александр Хацкевич: карьера тренера после ухода из "Динамо"

Беларус был уволен из киевского "Динамо" за неудовлетворительные результаты после матча квалификации Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" в августе 2019 года.

Хацкевич возглавил российский "Ротор" в декабре 2019 года. В сезоне 2019/20 он привел "Ротор" к победе в ФНЛ (второй по престижу футбольный дивизион в России). В марте 2021 года беларуса уволили из "Ротора". С тех пор Хацкевич находится в творческом отпуске.

Вас также могут заинтересовать новости: