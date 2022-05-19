Артем Милевский признался, что не готов стрелять в людей.

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, что его бывший партнер по команде и друг Александр Алиев звал его в тероборону.

В интервью программе "Денисов Time" Милевский признался, что не готов брать в руки оружие и стрелять в российских оккупантов.

"Да, Саша Алиев звал меня в тероборону. Но я не могу стрелять в людей. Кто бы они ни были. Израиль там, не знаю, Россия.

Они, конечно, конченые. То, что они наделали... Я не буду ни в кого стрелять. У Сани свой выбор, свой путь. Я помогаю по-другому.

То разгружаем что-нибудь, то кефир, хлеб кому-то принесем на охрану. Кто чем. У каждого свой выбор. И каждый помогает по-своему. Да, может, Саша был обижен. Но мы все равно вместе, мы живы", - сказал Милевский.

Ранее украинская певица и модель Даша Астафьева обвиняла Артема Милевского в том, что во время ее волонтерской работы в ресторане бывший футболист приходил и нагло просил еду. Милевский отреагировал на обвинения Астафьевой, заявив, что певица просто решила хайпануть на его имени.

Артем Милевский: чем известен

Форвард наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 асиста) и сборной Украины (50 матчей, 8 голов и 4 асиста).

Милевский запомнился болельщикам не только своей игрой, но также и различными выходками за пределами поля, в частности неравнодушием к ночным клубам и спиртному.

37-летний Милевский осенью 2021 года объявил о завершении карьеры и даже анонсировал прощальный матч.

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