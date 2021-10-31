Юрий Семин приехал в Италию.

Бывший наставник киевского "Динамо" Юрий Семин решил посетить Италию.

74-летний российский специалист хотел посмотреть вживую матч "Аталанты" с "Лацио", где принимал участие хавбек сборной Украины Руслан Малиновский. Семину этот поединок был интересен тем, что он рассчитывал увидеть вживую игру своего соотечественника и воспитанника Алексея Миранчука.

Но вход на матч Серии А Семину запретили из-за вакцинации российским препаратом "Спутник V", который в ЕС не признают.

"Приехал на матч "Аталанта" - "Лацио". На игру не попал, поскольку без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на "Ювентус" - "Зенит" с прививкой "Спутником" проблем не будет", - написал Семин в своем Instagram.

Последним местом работы Семина был "Ростов", где его уволили в текущем сезоне.

Юрий Семин: карьера в "Динамо"

Семин возглавлял киевское "Динамо" в 2008-2009 гг. и в период с 2010 по 2012 год.

С "бело-синими" тренер трижды выигрывал серебряные медали чемпионата Украины, а однажды стал чемпионом УПЛ. Семин дважды выводил "Динамо" в финал Кубка Украины и однажды был триумфатором Суперкубка Украины.

Автор: Артем Будрин