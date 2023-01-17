Итальянский тренер верит, что у Мудрика есть потенциал добиться успеха в Англии.

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал переход полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика в "Челси".

Итальянский специалист, который работал с Мудриком в "Шахтере", верит, что 22-летний украинец в перспективе может выиграть "Золотой мяч".

"У Михаила есть потенциал провести карьеру на топ-уровне. Как я уже говорил, даже думаю, что он может выиграть "Золотой мяч".

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Мудрик - классный игрок, но очень чувствительный. Ему нужно чувствовать привязанность к себе.

Посмотрим, сможет ли Михаил реализовать потенциал и оправдать ожидания", - приводит слова Роберто Де Дзерби La Repubblica.

Добавим, что Михаил Мудрик не раз положительно отзывался о Де Дзерби, вспоминая, что тренер очень дружелюбно относился к нему в "Шахтере" и мотивировал работать над собой еще больше.

Под руководством Де Дзерби Мудрик провел 19 матчей, отличившись 2 голами и 9 результативными передачами.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси", подписав контракт сроком до лета 2031 года. Сумма трансфера Мудрика в лондонский клуб вместе с бонусами составит 100 млн евро.

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