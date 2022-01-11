Бывший вратарь "Реала" посоветовал украинцу сменить клуб.

Бывший тренер вратарей в штабе Андрея Шевченко в сборной Украины Педро Харо поделился своим мнением по поводу Андрея Лунина, который совершенно не имеет игровой практики в "Реале". Испанский специалист тоже, в свое время, был в мадридском клубе.

Испанец в интервью блогу "Бомбардир" сказал, что украинскому голкиперу стоит подождать один год и если ситуация не изменится, то ему следует задуматься о смене клубной прописки.

"Стабильная практика – это главная проблема вратарей в "Реале". Я много раз сравнивал себя с Луниным. У всех была иллюзия, большая вера в Лунина, но он не играл. "Реал" имеет первого вратаря. В моем случае это был Пако Буйо, у Лунина – Тибо Куртуа, и его сложно заменить.

Другое дело, Лунину некомфортно, и он просится уйти. Но главная проблема в том – позволит ли ему "Реал". Мое мнение такое, конечно, будь на его месте, я подождал бы этот год, и если бы не увидел никаких шансов, попросился уйти.

Читайте такжеБарселона - Реал: прогноз букмекеров и где смотреть полуфинал Суперкубка ИспанииНа мой взгляд, одно из преимуществ Лунина – это молодость. Но, конечно, это не то же самое, что быть восемнадцатилетним в "Реале". Но он не играет сейчас. Поэтому я все время думал, какое же одно из замечательных качеств Лунина. Без сомнения, его менталитет, умение противостоять вызовам и логически подходить к решению проблем.

"Реал" Мадрид – это не обычный клуб. Чтобы здесь играть нужно быть технически и тактически подготовленным. Поэтому играть на "Бернабеу" в большой команде под таким давлением не только во время матчей, но и каждый день большую часть времени очень сложно. Потому что о тебе постоянно говорят, критикуют. И если Мадрид подписал Лунина, то у него есть необходимые данные, чтобы справится со всем этим", – сказал Харо.

Напомним, что недавно Андрей помог "Реалу" пройти в 1/8 финала Кубка Испании.

К Лунину проявляют интерес действующий чемпион Франции и чемпион Нидерландов - амстердамский "Аякс".

Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"