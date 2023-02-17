Последним местом работы украинского тренера был итальянский "Дженоа".

Легенда футбола и бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко высказался на тему возможного возвращения к тренерской деятельности.

В интервью изданию Corriere della Sera 46-летний специалист заявил, что желает снова вернуться к работе тренером.

"24 февраля будет год, как в Украине идет война. С тех пор все изменилось, все наши жизни. В том числе, и моя, хоть я и не имею права чрезмерно жаловаться. Все это время все мы думали о наших воинах, помогали им, чем могли, помогали спасать нашу страну. Я всегда чувствовал себя обязанным помогать тем, кто оставил своих жен и детей, чтобы отстоять наше право на свободу. Мы учились жить, постоянно оказывая такую помощь.

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В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-либо предложения, потому что мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую люблю", - сказал Шевченко.

Последним местом работы Андрея Шевченко был итальянский клуб "Дженоа". Во главе "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых добыл одну победу. Украинец был уволен с поста наставника итальянского клуба в январе 2022 года, но официально "Дженоа" расторг контракт с украинским тренером только 22 сентября 2022 года.

В 2016-2021 годах Андрей Шевченко возглавлял национальную сборную Украины.

Главное достижение Шевченко на посту главного тренера "сине-желтых" - исторический выход в 1/4 финала Евро-2020. Также ему удалось в 2018 году выиграть группу в дивизионе В Лиги наций и повысить сборную Украины до элитного дивизиона А.

Пост наставника украинской сборной Шевченко покинул 1 августа 2021 года из-за завершения срока контракта.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ Андрей Шевченко активно занимается волонтерскими проектами и помогает Украине. В мае 2022 года легендарный экс-футболист был представлен амбасадором запущенной по инициативе Владимира Зеленского фандрейзинговой платформы UNITED24.

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