Ровенский "Верес" назначил Вячеслава Шевчука спортивным директором.

Экс-защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук получил должность спортивного директора народного клуба "Верес".

Об этом сообщает официальный сайт ровенской команды.

Специалиста презентовали общественности на стадионе "Авангард" в Ровно.

"Очень рад присоединиться к команде народного клуба "Верес". Я очень мотивирован в том, чтобы развивался этот клуб и ровенский футбол в целом. Главная моя задача на посту спортивного директора - коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом. Это также развитие команды U-19, развитие детского футбола. Также буду заниматься селекцией для усиления нашей главной команды", - отметил Шевчук на представлении.

"Среди моих обязанностей - функции амбассадора клуба, переговоры с транслятором и Украинской Премьер-лигой. Здесь, в "Вересе", я увидел команду профессионалов, которые имеют перед собой четкую цель. Сегодня я побывал на стадионе в Ровно. Классно, что в нашей стране строят такие сооружения, куда люди могут прийти и забыть о своих повседневных трудностях, наслаждаясь футболом", - добавил Вячеслав.

Заметим, что первый круг УПЛ "Верес" завершил на седьмом месте, набрав 22 очка.

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Вячеслав Шевчук: карьера футболиста и тренера

42-летний экс-защитник сделал себе имя и прекрасную репутацию игрока с бойцовским характером в донецком "Шахтере". Шевчук защищал цвета "горняков" с 2005 по 2016 год.

С дончанами он 7 раз становился чемпионом Украины, а также 5 раз выигрывал Кубок страны. В его активе три Суперкубка Украины и победа в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009.

Шевчук попробовал себя тренером, но долго не продержался. В сезоне 2018/19 он возглавлял "Олимпик", а затем вернулся работать экспертом на телевидение.

Автор: Артем Будрин