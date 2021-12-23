Николай Морозюк после выступлений в Турции остается без клуба.

Бывший капитан киевского "Динамо", защитник Николай Морозюк рассказал о том, почему не выходит на поле уже полгода.

После ухода из турецкого "Ризеспора", который Морозюк покинул после окончания сезона 2020-2021, футболист пребывает в статусе свободного агента.

В интервью YouTube-каналу SportUA Live Морозюк заявил, что не получил интересных вариантов для продолжения карьеры:

"Сложный вопрос. У меня закончился контракт в Турции, я приехал в отпуск, планировал отдохнуть немного и двигаться дальше. Но как-то затянулось это все и выбило из колеи. И потом не было каких-то вариантов интересных для меня. И уже полгода работаю один. В Украину не планировал возвращаться, но жизнь вносит коррективы. Не скажу, что сейчас настроен на Украину, но не буду скрывать, что готов разговаривать, если будет что-то интересное".

Морозюк подчеркнул, что не планирует завершать карьеру:

"Многие считают, что 33 года - это уже закат, уже списывают. Если оценивать по физическому состоянию, то я далеко не готов завершать карьеру. Ментально где-то в какой-то период я психанул, было неинтересно играть в футбол. Хотелось взять паузу - наслаждаться жизнью, семья, дом... Но прошло время, я чувствую, что не готов, хочется еще играть. Но хочется что-то интересное, какой-то проект с целями, где можно расти, а не просто доигрывать".

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Николай Морозюк: карьера