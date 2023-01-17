Виктор Цыганков рад переходу в новую команду.

Футболист национальной сборной Украины Виктор Цыганков, который накануне перебрался из "Динамо" Киев в "Жирону".

25-летний полузащитник дал интервью испанскому клубу, в котором объяснил, почему принял решение перейти в команду.

"Чувствую себя здесь счастливым, вместе со своей семьей. Я разговаривал с представителями тренерского штаба. Они хотят, чтобы я был здесь. Думаю, это самая важная вещь. Я здесь из-за главного тренера, его штаба и Пере Гвардиолы. Он сделал многое для меня и моей семьи.

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Да, этот год был худшим в моей жизни и в жизни украинцев. Это катастрофа для нас, люди борются за нашу свободу. Благодарю их за то, что они делают для Украины и нашего народа. Конечно, Европа тоже пытается помогать, им я тоже благодарен.

Я видел последние матчи "Жироны", они отлично играют. Думаю, это самый лучший шаг для меня. Хочу развиваться и расти вместе с командой, стать лучшим футболистом. Буду делать все, что в моих силах, и каждый день буду учиться у тренеров и партнеров. Надеюсь, они помогут мне. Главный тренер сказал, что завтра буду тренироваться с командой, хочу сделать это как можно быстрее. Я только вышел из отпуска, но хочу как можно быстрее помочь.

Я не люблю рассказывать о себе, мне нравится демонстрировать, на что я способен. Надеюсь, помогу "Жироне" всем, чем смогу", - сказал Цыганков в комментарии пресс-службе "Жироны".

Добавим, что трансфер Цыганкова обошелся "Жироне" в пять миллионов евро. Это один из самых дорогостоящих трансферов в истории клуба.

Украинец подписал контракт с испанским клубом, который будет действовать до лета 2027 года.

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