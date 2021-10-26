Именитый форвард уверен, что Малиновский поможет сборной Украины в ближайших матчах.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился своим мнением о вызове в национальную команду на матчи ноябрьского сбора Руслана Малиновского и Дениса Гармаша.

Эксперт считает, что пропуск октябрьских матчей сборной Украины должен пойти на пользу Малиновскому и в ближайших играх он усилит команду Петракова.

"Вызов Малиновского в сборную Украины? Конечно, это весточка приятная! Все-таки Малиновский – это серьезный футболист, который выступает в серьезном чемпионате за хорошую команду. Поэтому, однозначно, такие, как Малиновский помогут сборной Украины. Другое дело, как пройдет тот воспитательный процесс, в котором Малиновский оказался после конфликта с Петраковым. Я думаю, это пойдет на пользу тому же Руслану Малиновскому. Это приземлит таких футболистов, которые действительно талантливы, и они все могут, но в какой-то момент где-то немножко зазнаются. Я думаю, этот пропуск в играх за сборную пойдет Руслану на пользу. Малиновский однозначно усилит командную игру сборной Украины", - заявил Воробей в интервью meta-ratings.com.ua.

Читайте такжеЭкс-футболист сборной Украины призвал "кормильцев" из России приехать в АТОТакже Андрей Воробей прокомментировал вызов в сборную Украины футболиста "Динамо" Дениса Гармаша, который отметился очередным голом за "бело-синих" в матче чемпионата Украины против "Днепра-1". Экс-фовард "Шахтера" выразил свое сомнение, что Гармаш действительно заслужил получить приглашение в национальную команду.

"Гармаш также вызван в сборную Украины? Денис, конечно, заслужил аплодисменты за свою игру в "Динамо". Но заслужил ли он играть за сборную Украины? У меня двоякое мнение. Поэтому тут уже на рассмотрение тренера, нужен он или нет в национальной команде. Я не могу рассуждать. Я думаю, есть игроки более перспективные и талантливые", - сказал Воробей.

Напомним, ранее Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от предстоящей игры сборной Украины с Боснией и Герцеговиной в заключительном туре отбора ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Шесть матчей из семи украинцы сыграли вничью и лишь однажды победили - на выезде Финляндию.

Автор: Владимир Медяник