Андрей Воронин в шоке от атак оккупантов на торговый центр в Кременчуг.

Бывший футболист национальной сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал нанесение Россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.

Воронин опубликовал в своем Инстаграме кадры с места трагедии и коротко высказался о поведении оккупантов.

"Твари, у вас хоть что-то святое есть? Нелюди", - написал Воронин.

Напомним, до войны Воронин входил в тренерский штаб московского "Динамо", но после нападения РФ на Украину разорвал свой контракт с этим клубом и осудил действия России.

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