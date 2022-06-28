Бывший футболист национальной сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал нанесение Россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.
Воронин опубликовал в своем Инстаграме кадры с места трагедии и коротко высказался о поведении оккупантов.
"Твари, у вас хоть что-то святое есть? Нелюди", - написал Воронин.
Напомним, до войны Воронин входил в тренерский штаб московского "Динамо", но после нападения РФ на Украину разорвал свой контракт с этим клубом и осудил действия России.
Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"
- Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.
- Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.
- По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.