Владислав Ващук вместе с семьей прятался в подвале 15 дней из-за боевых действий в Гостомеле.

Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук рассказал, что когда началась война в Украине, он был в Гостомеле, где развернулись жестокие боевые действия.

Ващук признался, что до эвакуации ему вместе с семьей пришлось укрываться в подвале 15 дней.

"Я видел, что они искали возможность перебраться через речку Ирпень. Мосты все взорваны, они техники нагнали много, но ездить не могли особо, потому что не хватит топлива. Но сейчас я уже не знаю, как там случилось.

Могу сказать, что в мой дом просто въехали на БТР. Что там в доме - не знаю. Мне рассказывали, но я не хочу сейчас это слушать. Главное, что мои дети выехали со мной", - сказал Ващук в интервью "FootballHub".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Ранее УНИАН сообщал, что в бою под Киевом погиб украинский футболист, 28-летний уроженец Ривненщины Богдан Семенчук.

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