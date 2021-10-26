Артем Федецкий считает, что спорт не может быть вне политики.

Бывший правый защитник "Днепра", "Шахтера", "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к украинским футболистам, которые поехали играть в Россию.

Его цитирует YouTube-канал "ПРЯМАЯ КРАСНАЯ".

"Я ездил в АТО неоднократно, мы с солдатами сидели, ужинали. Мне хотелось, чтобы те ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им тогда совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: "Извините, футбол вне политики?", - осудил Федецкий в своем интервью таких "заробитчан".

Также Артем рассказал о предложении трансфера от московского "Спартака":

"Спартак" давал за меня 7 или 8 миллионов евро. Возможно, на тот момент я и поехал бы в Москву. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Понятно, что сейчас - никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо - я никогда туда не поеду, тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол".

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Автор: Артем Будрин