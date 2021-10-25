Футболисты "Карпат" солидно заработали за победу над киевлянами в 2010 году.

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал о том, как "Шахтер" стимулировал "Карпаты" на матч с киевским "Динамо" в конце сезона 2009-2010.

Об этом он рассказал YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

В апреле 2010 года "Карпаты" в чемпионате Украины обыграли "Динамо" со счетом 1:0, и получили за эту победу 500 тысяч долларов.

Федецкий на тот момент играл за "Карпаты" на правах аренды из "Шахтера".

"Это было 500 тысяч долларов. Мы перед тем играли в Запорожье против "Металлурга". Буквально за два часа до матча мне звонок - смотрю, звонит приемная Рината Ахметова. Мне говорят: "Здравствуйте, с вами хочет поговорить Ринат Леонидович, я вас соединю, вы не заняты?". Куда занят, конечно, свободен.

Ринат Леонидович начинает разговаривать - ну что, мол, как дела. Он очень футбольный человек. Всегда звонил, интересовался. Говорит: "Вы следующий тур играете с "Динамо", нам нужна помощь "Карпат". Знаем, что во Львове любой команде сложно. Мы готовы поспособствовать", - вспоминает экс-защитник.

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Федецкий рассказал, что на тот момент "Шахтер" был на 2 очка впереди "Динамо", и оставалось четыре или пять туров, в том числе у "горняков" был матч с киевлянами.

"Сумма была - 500 тысяч за победу, 300 - за ничью. Я говорю: "Ринат Леонидович, это за "Металлург"? Хотел пошутить, он нормально к этому относится", - также вспомнил Федецкий.

По его словам, после победы он взял 300 тысяч, а экс-вратарь "Карпат" Андрей Тлумак взял 200: "И мы поехали на базу все делить с ребятами, с командой. Все было солидно в этом плане". Федецкий рассказал, что премиальные получили даже охранники базы и уборщицы.

Отметим, что в том сезоне "Шахтер" в итоге стал чемпионом, опередив "Динамо" на 6 очков.

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Автор: Антон Дударь