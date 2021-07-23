Максим Малышев с 2019 года лечился из-за травм.

Украинский полузащитник Максим Малышев покинул донецкий "Шахтер".

Как сообщает iSport.ua, контракт Малышева с "горняками" подошел к концу, и стороны не стали его продлевать.

Сам футболист не стал комментировать свое будущее - планирует ли он продолжать карьеру или завершить ее:

"Пока без комментариев, на данном этапе не готов говорить о дальнейших планах", - сказал Малышев.

По информации СМИ, "Шахтер" готов предложить 28-летнему полузащитнику место детского тренера в клубной академии.

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Максим Малышев: карьера и травмы

У 28-летнего Малышева есть хронические проблемы с коленом.

Начиная с 2018 года Малышев лишь четыре раза выходил на поле в УПЛ, один раз - в Кубке Украины и один раз - в Лиге Европы. В последний раз он появлялся на поле 3 апреля 2019 года.

В июне 2019-го он вновь получил серьезную травму.

Кроме "Шахтера", Малышев также выступал за "Зарю" (в 2013-2015 годах).

В составе сборной Украины полузащитник провел 3 матча.

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Автор: Антон Дударь