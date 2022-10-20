Роман Яремчук отметил возвращение в основной состав "Брюгге" забитым голом.

В среду, 19 октября, в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге" разгромил на своем поле "Сент-Трюйден" (3:0).

Украинский нападающий Роман Яремчук непосредственно приложился к успеху своей команды.

В середине первого тайма счет в поединке открыл Ханс Ванакен. Во второй половине встречи, когда гости уже остались в меньшинстве из-за удаления, форвард сборной Украины удвоил преимущество хозяев поля. До разгромного результат довел Андреас Сков Ольсен.

Яремчук вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. Другого украинца из "Брюгге" Эдуарда Соболя не было в заявке на игру.

"Брюгге" - "Сент-Трюйден" - 3:0

Голы: Ванакен, 21, Яремчук, 66, Сков Ольсен, 71

Видео гола Яремчука и обзор матча:

После 13-ти сыгранных туров в активе "Брюгге" 28 набранных очков. Команда Яремчука и Соболя идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего "Генка" на 6 баллов.

В следующем туре "Брюгге" сыграет против "Рояль Униона" в гостях. Игра запланирована на 22 октября.

Добавим, что в текущем сезоне Роман Яремчук сыграл в составе "Брюгге" семь матчей, отличившись двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Яремчук перебрался в "Брюгге" этим летом из португальской "Бенфики" за 19 миллионов евро, став самым дорогим приобретением в истории бельгийского гранда.

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