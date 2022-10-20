В среду, 19 октября, в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге" разгромил на своем поле "Сент-Трюйден" (3:0).
Украинский нападающий Роман Яремчук непосредственно приложился к успеху своей команды.
В середине первого тайма счет в поединке открыл Ханс Ванакен. Во второй половине встречи, когда гости уже остались в меньшинстве из-за удаления, форвард сборной Украины удвоил преимущество хозяев поля. До разгромного результат довел Андреас Сков Ольсен.
Яремчук вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. Другого украинца из "Брюгге" Эдуарда Соболя не было в заявке на игру.
"Брюгге" - "Сент-Трюйден" - 3:0
Голы: Ванакен, 21, Яремчук, 66, Сков Ольсен, 71
Видео гола Яремчука и обзор матча:
После 13-ти сыгранных туров в активе "Брюгге" 28 набранных очков. Команда Яремчука и Соболя идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего "Генка" на 6 баллов.
В следующем туре "Брюгге" сыграет против "Рояль Униона" в гостях. Игра запланирована на 22 октября.
Добавим, что в текущем сезоне Роман Яремчук сыграл в составе "Брюгге" семь матчей, отличившись двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Яремчук перебрался в "Брюгге" этим летом из португальской "Бенфики" за 19 миллионов евро, став самым дорогим приобретением в истории бельгийского гранда.