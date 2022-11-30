Победа над "Металлистом" помогла "Динамо" подняться на третье место в УПЛ.

В среду, 30 ноября, был сыгран перенесенный поединок 8-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" противостояло "Металлисту".

Игра проходила на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и завершился разгромной победой команды Мирчи Луческу.

Счет в игре был открыт на 20-й минуте игры - шикарным ударом со штрафного отличился полузащитник киевлян Виталий Буяльский. На 29-й минуте встречи Владислав Ванат забил после навеса Буяльского и удвоил преимущество "бело-синих".

На 77-й минуте второго тайма Виктор Цыганков отправил третий мяч в ворота харьковского клуба, установив финальный счет на табло.

"Динамо" - "Металлист" - 3:0

Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 76

"Динамо": Бущан, Овчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк (Андриевский, 72), Цыганков, Буяльский, Ванат (Кулач, 66)

"Металлист": Костик, Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46), Кныш (Романюк, 46), Каплиенко, Багачанский, Танковский, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чидомир, 81), Прядун (11)

Видео голов:

Победа над "Металлистом" помогла киевскому клубу подняться на третье место в турнирной таблице. В активе "Динамо" 30 набранных очков.

Харьковский клуб с 16 баллами занимает 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины.

Добавим, что это был последний матч и "Динамо", и "Металлиста" в этом году. Следующие игры УПЛ состоятся уже в будущем году.

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