Игрок сборной Англии Джек Грилиш снова угодил в скандал.

Звездный футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Джек Грилиш угодил в новый скандал.

Как сообщает издание The Sun, 26-летний полузащитник "горожан" в состоянии алкогольного опьянения пытался попасть в местный бар, однако охрана его не пустила, поскольку знаменитый футболист был слишком пьян.

Отмечается, что английский футболист стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов не мог самостоятельно двигаться, поэтому его вел по улице товарищ.

Один из жителей Манчестера в Сети опубликовал видео этого скандального эпизода.

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

Это далеко не первый подобный случай с участием звездного одноклубника Александра Зинченко. Два месяца назад, главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола исключил Грилиша и Фила Фодена из-за того, что испанец был недоволен состоянием, в котором они явились на тренировку после ночного отдыха.

Читайте такжеЖиводер: звездный партнер Ярмоленко по Вест Хэму избил своего кота (видео)Напомним, "Манчестер Сити" приобрел Джека Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов. Однако англичанин пока не оправдал вложенных в него средств. В текущем сезоне Грилиш сыграл за "горожан" в 16 матчах АПЛ, отметившись всего двумя забитыми голами и двумя ассистами.

Следующий матч "Ман Сити" сыграет против "Брентфорда", 9 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ. После данного скандала вряд-ли стоит ожидать, что Гвардиола выпустит Грилиша на поле в этой игре.

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