Девушка Криштиану Роналду ярко отметила свое 30-летие на Мальдивах.

Накануне возлюбленная именитого нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес отпраздновала свое 30-летие.

В своих социальных сетях девушка показала, какой подарок в честь юбилея сделал для нее португальский футболист.

Криштиану Роналду заказал у бренда Jacob Co дизайнерскую версию часов G-Shock с розовым ремешком и окантовкой циферблата драгоценными камнями.

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Точная цена данной модели часов неизвестна, однако по оценкам различных экспертов, подарок обошелся форварду "Аль-Насра" не менее, чем в 100 тысяч долларов.

Отметим, что свое 30-летие Джорджина Родригес отметила с детьми на Мальдивах. Криштиану Роналду поздравил свою возлюбленную по видеосвязи. Помимо дорогих часов, футболист также организовал для своей девушки огромный букет роз.

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Рождригес состоят в отношениях с 2016 года. При этом, пара до сих не жената.

У Роналду и Джорджины есть двое совместных детей. 12 ноября 2017 года Джорджина родила дочь, которую назвали Алана Мартина, а 18 апреля 2022 года родилась дочь Белла Эмеральда.

Добавим, что в текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" 18 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.

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