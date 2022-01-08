Итальянский клуб "Дженоа" усилил позицию нападающего. В команду Андрея Шевченко перешел итальянский футболист ганского происхождения Келвин Йебоа.
Об этом сообщает официальный сайт генуэзцев.
Сумма трансфера не указана. 21-летний форвард провел за "Штурм" в текущем сезоне 28 поединков. Ему удалось забить 14 мячей и отдать 8 голевых передач за этот период.
Йебоа выступал за молодежную сборную Италии. В "Дженоа" он будет играть под 45-м номером. Келвин является племянником Тони Йебоа - известного в прошлом нападающего "Лидса", "Гамбурга" и "Айнтрахта".
Ранее игроками "Дженоа" стали защитники "Брайтона" и "Янг Бойз".
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В восьми матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- Ранее "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Сассуоло" (1:1) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" опустился по итогам 20-го тура на 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.