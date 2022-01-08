Генуэзский клуб купил форварда у австрийского "Штурма".

Итальянский клуб "Дженоа" усилил позицию нападающего. В команду Андрея Шевченко перешел итальянский футболист ганского происхождения Келвин Йебоа.

Об этом сообщает официальный сайт генуэзцев.

Сумма трансфера не указана. 21-летний форвард провел за "Штурм" в текущем сезоне 28 поединков. Ему удалось забить 14 мячей и отдать 8 голевых передач за этот период.

Йебоа выступал за молодежную сборную Италии. В "Дженоа" он будет играть под 45-м номером. Келвин является племянником Тони Йебоа - известного в прошлом нападающего "Лидса", "Гамбурга" и "Айнтрахта".

Ранее игроками "Дженоа" стали защитники "Брайтона" и "Янг Бойз".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко