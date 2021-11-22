Украинский специалист объяснил поражение своей команды.

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко дебютировал в качестве наставника "Дженоа", который возглавил 7 ноября. В рамках 13-го тура Серии А его новая команда противостояла "Роме" Жозе Моуринью.

В дебютном поединке украинец потерпел поражение со счетом 2:0. Для того, чтобы добыть ничью, генуэзцам не хватило буквально десять минут.

После игры Андрей Шевченко поделился мнением о результате противостояния.

"Считаю, что в первую очередь команда проявила характер. В таких сложных условиях, в которых мы оказались, когда нет многих ведущих игроков. Сегодня ребята действительно отдались на футбольном поле – неплохо перемещались, закрывали зоны. Нам не хватило сил последние десять минут и мы пропустили мяч. В концовке пытались отыграться, поменяли структуру нашей игры и пропустили второй гол.

Читайте такжеУкрашение тура: африканский футболист забил роскошный гол в чемпионате Италии (видео)Я приятно удивлен тем, как встретили болельщики. Приехали поддержать команду. Команда отдала много сил, ребята выложились до конца. Здесь такие вещи всегда нравятся болельщикам.

Мы сосредоточены на нашей игре. Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи. Это все понимают. Легких игр не будет. Но нужно работать. Как я уже говорил: если мы останемся в Серии А – это будет как выигрыш Лиги чемпионов", - отметил Шевченко в эфире сервиса MEGOGO после игры с "Ромой".

Также украинский специалист рассказал о разговоре и своих отношениях с Жозе Моуринью.

"Общался ли я с Моуринью? Да, мы общались и до, и после игры. У нас отличные отношения. Что он сказал после игры? Сказал: "Достойный матч", - добавил украинский тренер.

Андрей Шевченко: приход в "Дженоа"

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Сообщалось, кто вошел в тренерский штаб украинца.

После матча с "Ромой" генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

Шевченко объяснил, почему не сможет зимой подписать в "Дженоа" игроков сборной Украины.

Автор: Владимир Медяник