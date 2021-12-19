Легендарный бразилец стал владельцем клуба, в котором начинал профессиональную карьеру.

Экс-нападающий сборной Бразилии, двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо приобрел футбольный клуб "Крузейро".

Как сообщает Globo Esporte, Роналдо купил 90% акций "Крузейро". Сделка обошлась ему приблизительно в 400 миллионов реалов (около 70,2 миллиона долларов).

Отмечается, что часть средств сразу будет направлена на выплату долгов клуба.

Стоит отметить, что "Крузейро" - уже второй клуб, принадлежащий Роналдо. Бразилец также является владельцем испанского "Вальядолида".

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Роналдо начинал свою профессиональную карьеру в "Крузейро". Он выступал за этот клуб с 1993 по 1994 годы, после чего перебрался в Европу.

"Крузейро": что известно о клубе

"Крузейро" четыре раза становился чемпионом Бразилии, шесть раз - обладателем Кубка Бразилии и дважды выигрывал Кубок Либертадорес.

На данный момент клуб переживает не лучшие времена. Два года назад "Крузейро" впервые вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Бразилии и с тех пор не может вернуться в элиту. В этом году команда финишировала в Серии В лишь на 12-м месте.

В числе самых известных футболистов, выступавших за "Крузейро", кроме Роналдо, есть Тостао (рекордсмен клуба по забитым голам - 248), Жаирзиньо, Дида, Сержиньо, Ривалдо, Майкон и другие.

Автор: Антон Дударь