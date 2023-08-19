Маурисио Почеттино высказался о трансферной политике "Челси".

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о дорогостоящих новичках лондонской команды, заключивших с клубом долгосрочные контракты.

Аргентинский специалист заявил, что место в составе не гарантировано никому, вне зависимости от их трансферной цены. Также наставник отметил, что если кто-то из игроков будет в команде отбывать номер, то клуб с ним легко расстанеться.

"Талантливые игроки, на которых клуб тратит деньги, должны ежедневно демонстрировать, что они заслуживают играть. Моя работа заключается в том, чтобы быть честным со всеми в команде.

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Если у футболиста восьмилетний контракт - он должен быть ответственным и демонстрировать уважение, преданность и качество, которое мы ожидаем от него. Если нет - он не будет играть.

Игрокам нельзя расстраиваться. Разочаровываться может только клуб. Ведь если мы подписываем игрока и даем ему восьмилетний контракт, а он не желает делать то, что мы от него ожидаем, и не играет - это из-за него, а не из-за нас. Им нужно выложиться изо всех сил и демонстрировать талант, который, как мы считаем, у них есть.

Относительно недовольных игроков. Если они не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, двери на выход для них открыты. Тренер должен иметь поддержку владельцев, иначе будет трудно", – приводит слова Маурисио Почеттино Dailymail.

Стоит отметить, что за последние три трансферных окна лондонский "Челси" потратил на новых футболистов более 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Чтобы обойти финансовый фейр-плей, "синие" начали подписывать футболистов на длительные сроки. Сейчас в составе "Челси" есть 20 игроков, контракты которых действуют минимум до 2028 года.

Отметим, что среди таких и полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик, который заключил контракт с лондонцами до 30 июня 2031 года.

Добавим, что лондонский "Челси" провально выступил в прошлом сезоне Английской Премьер-лиги. "Синие" финишировали на 12-м месте в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона АПЛ "Челси" также потерял очки. Лондонцы сыграли вничью против "Ливерпуля" (1:1).

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