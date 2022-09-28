Лионель Месси забил уже 90 голов в составе сборной Аргентины.

В среду, 28 сентября, сборная Аргентины сыграла товарищеский матч против команды Ямайки. Игра завершиласт разгромной победой аргентинцев.

На 13-й минуте счет в матче открыл нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес, воспользовавшись результативной передачей Лаутаро Мартинеса из "Интера". На 87-й минуте Лионель Месси, который появился на поле по ходу второй половины встречи, удвоил преимущество своей команды. Голевая передача на счету Джовани Ло Чельсо. Спустя две минуты Месси поставил финальную точку в этом противостоянии, оформив дубль.

Аргентина - Ямайка - 3:0

Голы: Хулиан Альварес, 13, Лионель Месси, 87, 89

Обзор матча:

Забитые голы в игре с Ямайкой стали для Месси 89 и 90 в футболке сборной Аргентины. Лионель обошел Мохтара Дахари по количеству голов за сборную, войдя в топ-3 в истории по этому показателю.

Выше аргентинца в рейтинге только иранец Али Даеи и португалец Криштиану Роналду, забившие 109 и 117 голов за сборную.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 13 матчах за "альбиселесте" и французский ПСЖ. На счету Месси 10 точных ударов и восемь ассистов. В последних шести поединках Лионель забил шесть голов.

Также добавим, что сборная Аргентины не проигрывает уже 35 игр подряд во всех соревнованиях. Последний раз они уступили в июле 2019 года сборной Бразилии (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка Америки.

Аргентина находится в двух играх от повторения достижения команды Италии: с сентября 2018 по октябрь 2021 года подопечные Роберто Манчини провели 37 матчей без поражений, установив тем самым мировой рекорд.

Отметим, что это был последний контрольный матч команды Лионеля Скалони в преддверии чемпионата мира в Катаре. На мундиале аргентинцы стартуют 22 ноября поединком с командой Саудовской Аравии.

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