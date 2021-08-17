Василий Кравец выступает в Испании и однажды повстречал звездного аргентинского футболиста.

Украинский защитник Василий Кравец, который выступает в Испании, рассказал о том, как встретился с Лионелем Месси.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу vZbirna.

Кравец встретил звездного нападающего, когда был игроком "Леганеса".

"Я в "Леганесе" дружил с молодыми, которые пришли из "Барселоны-Б". Мы выходим с ними из раздевалки на разминку. Прохладно было, я иду за ними, вниз смотрю. Они кому-то руку дают - здороваются. А это Месси. Я такой: "Епт". А тут Суарес. Ребята здоровались, я тоже должен был здороваться. Я ж не пройду просто в стороне, как лох. Поздоровались, и что запомнилось, Месси мне подмигнул", - рассказал Кравец.

"Я два дня руку не мыл, когда домой пришел. Шучу", - добавил игрок.

Василий Кравец: карьера

Василий Кравец является воспитанником "Карпат".

В 2017 году он перешел в испанский клуб "Луго". А в 2019 году - в "Леганес", из которого уходил в аренду в "Луго", "Лех" и хихонский "Спортинг". В клуб из Хихона Кравец перебрался этим летом.

Автор: Антон Дударь