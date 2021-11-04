Александр Гладкий задержался в киевском клубе ненадолго.

Экс-нападающий сборной Украины Александр Гладкий поделился воспоминаниями о своем скандальном переходе из "Шахтера" в "Динамо" в 2016 году.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Do Best!".

"Сделал такой шаг, который, может, и не надо было делать. Думал лояльней отнесутся. Но отнеслись, как отнеслись", - сказал Гладкий.

"Это было осознанное решение. У меня подходил к концу контракт с "Шахтером", произошли некоторые нюансы, о которых не хочется вспоминать. "Шахтер" был ни при чем, была моя ошибка на тот момент. Так сложилось, что встретился с Сергеем Ребровым, он предложил, а я взял и согласился", - вспомнил форвард.

Также он рассказал о реакции фанатов "Динамо":

"Фанаты были немного, скажем так, недовольны. У нас была товарищеская игра на базе, они пришли на игру, начались крики, оскорбления какие-то. Я их прекрасно понимаю. Мне, конечно, было немного неприятно, но в тот момент Саша Шовковский подошел и с ними поговорил, потом после игры мы вместе подошли. Поговорили, стало поспокойней. Освистывали все равно, но это такое дело".

Гладкий провел в киевском клубе полгода, после чего ушел в аренду в "Карпаты". По его словам, он не смог подстроиться под игру "Динамо":

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"Проблема была во мне, я не мог перестроиться в тот момент под стиль "Динамо". В "Шахтере" был один футбол, в "Динамо" столкнулся с некоторыми трудностями. Может, нужно было немного больше времени, но, понятно, что никто никому время не даст. Отыграл в аренде в "Карпатах" и понял, что для меня будет лучше пожать честно руки и разойтись".

"Не было никаких проблем ни с Ребровым, ни с любым другим тренером. Он даже писал мне и поздравлял с удачными матчами, когда я ушел в аренду в "Карпаты". Я ему и Игорю Суркису благодарен за то, что я оказался в клубе", - добавил Гладкий.

Форвард считает, что уйти из "Динамо" было правильным решением, однако о самом трансфере он не жалеет:

"Если вернуть время назад, я бы все сделал так же".

Александр Гладкий: карьера

По ходу карьеры Гладкий выступал за "Металлист", "Арсенал" (Харьков), "Шахтер", "Днепр", "Карпаты", "Динамо", "Черноморец", турецкие "Ризеспор" и "Адана Демирспор", а сейчас играет за "Зарю".

В составе сборной Украины Гладкий провел 11 матчей, забив 1 гол.

Футболист дважды становился чемпионом Украины, трижды выиграл Кубок Украины, четыре раза - Суперкубок. Вместе с "Шахтером" он завоевал Кубок УЕФА, выйдя в финальном матче на замену.

Автор: Антон Дударь