Андрей Ярмоленко празднует гол / фото twitter.com/alainfcae_en

В пятницу, 27 января, состоялся поединок 14-го тура чемпионата ОАЭ по футболу, в котором "Аль-Айн" под руководством украинского тренера Сергея Реброва на своем поле принимал "Аджман". 

Игра завершилась разгромной победой "Аль-Айна" со счетом 5:1. 

Два гола в этой встрече записал себе в актив капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко. 33-летний нападающий забил на 31-й и 37-й минутах. 

Видео дня

Также дублем в этой встрече отличился тоголезский нападающий "Аль-Айна" Коджо Лаба. Еще один мяч в активе правого защитника Бандара Мохаммеда. 

"Аль-Айн" - "Аджман" - 5:1

Голы: Лаба, 4, 83, Ярмоленко, 31, 37, Мохаммед, 70 – Мбунгу, 48

Видео голов Ярмоленко: 

Добавим, что Андрей Ярмоленко сыграл в этом матче только 45 минут. В перерыве Ребров решил заменить украинского форварда, который перед самым окончанием первой половины заработал предупреждение.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 16 матчей за "Аль-Айн", в которых забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи. 

За 14 сыгранных матчей "Аль-Айн" набрал 25 очков и занимает 4-ю позицию в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Лидирует в турнире "Аль-Ахли", в активе которого 29 баллов. 

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