Команда Реброва и Ярмоленко поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

В пятницу, 27 января, состоялся поединок 14-го тура чемпионата ОАЭ по футболу, в котором "Аль-Айн" под руководством украинского тренера Сергея Реброва на своем поле принимал "Аджман".

Игра завершилась разгромной победой "Аль-Айна" со счетом 5:1.

Два гола в этой встрече записал себе в актив капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко. 33-летний нападающий забил на 31-й и 37-й минутах.

Видео дня

Также дублем в этой встрече отличился тоголезский нападающий "Аль-Айна" Коджо Лаба. Еще один мяч в активе правого защитника Бандара Мохаммеда.

"Аль-Айн" - "Аджман" - 5:1

Голы: Лаба, 4, 83, Ярмоленко, 31, 37, Мохаммед, 70 – Мбунгу, 48

Видео голов Ярмоленко:

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

Добавим, что Андрей Ярмоленко сыграл в этом матче только 45 минут. В перерыве Ребров решил заменить украинского форварда, который перед самым окончанием первой половины заработал предупреждение.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 16 матчей за "Аль-Айн", в которых забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.

За 14 сыгранных матчей "Аль-Айн" набрал 25 очков и занимает 4-ю позицию в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Лидирует в турнире "Аль-Ахли", в активе которого 29 баллов.

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