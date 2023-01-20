Подопечные Хави Эрнандеса легко преодолели 1/8 финала Кубка Испании.

В четверг, 19 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором "Барселона" играла против клуба "Сеута".

Игра проходила на стадионе "Альфонсо Мурубе" и завершилась разгромной победой каталонского клуба.

"Барселона" открыла счет под занавес первой половины встречи - отличился Рафинья с передачи Франка Кессье.

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На 50-й минуте подопечные Хави Эрнандеса забили еще гол - отличился польский форвард Роберт Левандовски с передачи Франка Кессье. На 70-й минуте Ансу Фати довел счет до разгромного, точный пас ему отдал Жорди Альба. Через семь минут Франк Кессье с передачи Рафиньи забил еще один гол "сине-гранатовых". На 90-й минуте Левандовски с передачи Эрика Гарсии установил итоговый счет на табло.

"Сеута" - "Барселона" - 0:5

Голы: Рафинья, 41, Левандовски, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77

Обзор матча:

Добавим, что в 1/4 финала ранее также вышли "Атлетико" Мадрид, "Атлетик" Бильбао, "Реал Сосьедад", "Севилья", "Валенсия", "Осасуна" и "Реал" Мадрид.

Свой следующий матч "Барселона" сыграет 22 января против "Хетафе" в рамках 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

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