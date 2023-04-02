"Барселона" увеличила отрыв от "Реала" до 15 очков.

В субботу, 1 апреля, состоялся поединок 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Эльче" и "Барселона".

Игра проходила на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Первый гол в этой встрече "блаугранас" забили на 20-й минуте - Роберт Левандовски отличился после передачи Рональда Араухо.

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На старте второго тайма "Барселона" удвоила свое преимущесто - гол забил Ансу Фати. Спустя 10 минут дубль оформил Роберт Левандовски.

Финальную точку в матче поставил Ферран Торрес - на 70-й минуте форвард с линии штрафной отличным обводящим ударом положил мяч в самый угол ворот.

"Эльче" - "Барселона" - 0:4

Голы: Левандовски, 20, 66, Фати, 56, Торрес, 70

"Эльче": Бадиа, Паласиос, Бигас, Маскарель, Клерк, Моренте (Хосан, 65), Кармона (Гути, 54), Гумбау, Бланко (Меркау, 65), Фидель, Милья (Понсе, 76)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо (Торре, 78), Маркос Алонсо, Альба, Гави (Кессье, 68), Эрик Гарсия, Роберто, Ферран Торрес, Левандовский, Фати (Гарридо, 84)

Предупреждения: Гави, 60, Араухо, 74, Левандовский, 87

Обзор матча:

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 71 очко и продолжает уверенно занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы опережают"Реал", который идет вторым, на 15 очков (у мадридцев матч в запасе). "Эльче" с 13 очками идет на последней, 20-й строчке.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Жироны", цвета которой защищает украинский вингер Виктор Цыганков. Матч состоится 10 апреля.

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