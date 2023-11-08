"Манчестер Сити" досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 7 ноября, состоялся поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Сити" принимал швейцарский "Янг Бойз".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась разгромной победой команды Пепа Гвардиолы.

"Горожане" открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Эрлинга Холанда, реализовавшего пенальти. В компенсированное к первому тайму время "Ман Сити" удвоил преимущество в счете - гол с передачи Джека Грилиша забил Фил Фоден. В начале второго тайма норвежский нападающий Эрлинг Холанд оформил дубль, установив финальный счет на табло.

Видео дня

"Манчестер Сити" - "Янг Бойз" - 3:0

Голы: Холанд, 23, пен, 51, Фоден, 45+1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Филлипс, 61), Стоунз (Аке, 46), Диаш, Гвардиол, Льюис, Ковачич (Доку, 80), Фоден, Нуньеш, Грилиш, Холанд (Бобб, 61)

"Янг Бойз": Рачоппи, Янко (Блум, 65), Аменда, Камара, Бенито, Гарсия (Перссон, 78), Ниассе, Лаупер, Угринич (Малес, 88), Элиа (Ганвула, 78), Иттен (Чайва, 65)

Предупреждения: Бенито (15), Лаупер (19), Аменда (77)

Удаление: Лаупер (53)

Обзор матча:

В другом поединке этой группы "РБ Лейпциг" выиграл у сербского клуба "Црвена Звезда".

"Црвена Звезда" – "РБ Лейпциг" - 1:2

Голы: Хенрикс 81 (аг) – Симонс 8, Опенда 77

"Црвена Звезда": Глазер, Лучич (Миятович 78), Родич, Драгович, Джига, Мияилович (Неделькович 46), Иванич (Олайинка 69), Хван Ин Бом, Канга, Букари, Крассо (Ндиайе 46)

"РБ Лейпциг": Бласвих, Раум, Люкеба, Симакан, Хенрикс, Форсберг (Баумгартнер 70), Айдара (Зайвальд 83), Шлагер (Кампль 84), Симонс (Карвалью 75), Шешко (Клостерманн 70), Опенда

Предупреждения: Мияилович 6, Крассо 28, Иванич 52, Лучич 73 – Симакан 49, Люкеба 56, Хенрикс 59

Обзор матча:

"Манчестер Сити" выиграл 4 из 4 матчей в рамках группового раунда Лиги чемпионов УЕФА и досрочно вышел в 1/8 финала турнира. На втором месте в группе идет "РБ Лейпциг", набравший 9 очков. "Црвены Звезды" и "Янг Бойз" по одному набранному баллу.

В следующем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Лейпцига", а "Црвена Звезда" встретится с "Янг Бойз".

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