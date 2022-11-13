Румынский специалист стремится обрести покой.

77-летний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу может не доработать свой контракт с киевлянами до лета 2024 года, а преждевременно выйти на пенсию. Об этом румынской прессе рассказал близкий друг Луческу и экс-президент бухарестского "Динамо" Константин Ангелаке.

"С личной точки зрения у Мирчи Луческу все в порядке. С точки зрения прогресса киевское "Динамо" идет как может, в том смысле, что команда играет там, где может, преемственности быть не может, легионеры ушли, а у них остались лишь молодые украинские футболисты. Он сказал мне, что, возможно, этот год будет для него последним, что с него достаточно и что ему нужно позаботиться о себе и отдохнуть, чтобы обрести покой.

Наверное, если так и будет продолжаться (сохранится неопределенная ситуация, вызванная войной в Украине - ред.), то зимой вряд ли, а летом он скажет Суркису: "Сэр, все это хорошо, но давайте остановимся на этом, найдите украинца, найдите то, что вам нужно, и давайте двигаться дальше", - сказал Ангелаке для GSP.

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