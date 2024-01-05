Руслан Малиновский отыграл весь матч, но результативными действиями не отличился.

В пятницу, 5 января, состоялся поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором "Болонья" принимала "Дженоа".

Игра проходила на стадионе "Ренато ДаллʼАра" и завершилась вничью.

Первый гол в этой игре был забит на 20-й минуте - отличился исландский нападающий "Дженоа" Альберт Гудмундссон. Казалось, что "грифоны" возьмут три очка в этой встрече, однако в самой концовке игры "Болонья" счет сравняла. На 90+6-й минуте Лоренцо Де Сильвестри забил гол после передачи Алексиса Салемакерса и спас хозяев поля от фиаско.

Видео дня

"Болонья" - "Дженоа" - 1:1

Голы: Де Сильвестри, 90+6 - Гудмундссон, 20

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вышел на эту игру в основном составе и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,6 балла.

"Дженоа" набрал 21 очко и поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. "Болонья" с 32 баллами в активе занимает пятую строчку.

В следующем туре итальянской Серии А "Дженоа" сыграет против "Торино", а "Болонья" встретится с "Фиорентиной".

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