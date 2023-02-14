В украинском клубе объяснили причины скандального инцидента на сборах в Турции.

Накануне стало известно, что 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами украинского "Миная" и российского "Шинника".

Украинский клуб на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал заявление, в котором подтвердил факт конфликта и, вследствие, драки. Также в обращении описываются детали скандального инцидента.

"Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев.

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Информация российских пропагандистских СМИ о том, что игроки "Миная" заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте - традиционный бред.

Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают".

Уже после окончания драки, когда представители "Миная" были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян", - говорится в сообщении.

Новые подробности конфликта сообщил также Telegram-канал "БОМБАРДИР".

По информации источника, нападающий "Миная" Даниил Колесник вступился за уборщицу, которой в состоянии алкогольного опьянения нахамил россиянин.

Утверждается, что футболист "Шинника" обрыгал туалет. После этого гражданин страны-террориста начал вести себя неадекватно по отношению к женщине, работающей в отеле. Колесник за нее вступился и началась драка.

По предварительным данным, в результате массовой драки четверо игроков российского клуба с травмами оказались в медпункте.

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