Александр Петраков подвел итоги матча против Шотландии.

Во вторник, 27 сентября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги наций сборная Украины не смогла обыграть Шотландию и упустила шанс вернуться в элитный дивизион турнира.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков прокомментировал результат встречи.

"Результат 0:0. Все. Доволен игрой ребят. Не забили, не реализовали моменты, сыграли 0:0. Доволен, как ребята играли, у меня нет к ним вопросов. Очень тяжелые погодные условия. Ребята играли, никто не выпадал, поэтому и не делал замен, в эту игру трудно войти.

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Чего не хватило? Того же, чего и в Уэльсе, - реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промазал, у Степаненко был момент после углового", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украины и Шотландии закончился вничью со счетом 0:0. Этого результата было недостаточно украинской сборной, чтобы пробиться в элитный дивизион Лиги наций УЕФА.

По итогам группового турнира Лиги наций сборная Украины набрала 11 очков и заняла второе место в группе 1 дивизиона В. Сборная Шотландии набрала 13 баллов и заняла первое место.

Сборная Армении набрала всего три очка и заняла последнее место в группе, вылетев в дивизион С. Сборная Ирландии с 7 баллами заняла третье место.

Итоги выступлений сборной Украины в Лиге наций сезона 2022/2023

Сборная Украины сыграла шесть матчей, выиграв трижды, дважды сыграв вничью и один раз "сине-желтые" проиграли.

Подопечные Петракова набрали 4 очка в противостоянии с Ирландией (победа в гостях 1:0 и ничья дома - 1:1), шесть очков в дуэли с Арменией (на своем поле победа 3:0, в гостях - 5:0) и в противостоянии с Шотландией украинца набрали всего одно очко (поражение на выезде 0:3 и ничья дома 0:0)

Лучшим бомбардиром сборной Украины в этом розыгрыше Лиги наций стал Артем Довбик, забивший три гола. По одному голу также забили Малиновский, Цыганков, Миколенко, Караваев, Тымчик, Зубков и Игнатенко.

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