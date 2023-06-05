Артем Довбик может стать одноклубником Виктора Цыганкова.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в испанском чемпионате.

В услугах 25-летнего украинца заинтересована "Жирона", сообщает журналист Игорь Цыганик.

"Жирона" встала в очередь за Довбиком. Насколько мне известно, спортивный директор и главный тренер каталонского клуба очень интересовались у Виктора Цыганкова скилами Довбика, его возможностями, игрой, сильными и слабыми сторонами.

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И Цыганков это передал Артему. То есть Довбик знает. Это так, инсайд, чтобы вы понимали, что в Испании о Довбике знают и вполне возможно, что в "Жироне" могут воссоединиться Довбик и Цыганков", - рассказал журналист в эфире программы "Цыганик Live".

Стоит отметить, что футбольный агент Алексей Люндовский, который представляет интересы Артема Довбика, позже подтвердил информацию, что его клиент находится в сфере интересов "Жироны".

"Эта информация соответствует действительности. Но будет ли трансфер Артема по силам "Жироне", будет зависеть от их бюджета на следующий сезон.

В частности, как удачно они продадут своего лучшего бомбардира аргентинца Кастельяноса", - сказал Люндовский в комментарии ukrfootball.ua.

Добавим, что в текущем сезоне Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 8 ассистов. Он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола в 30 играх.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского нападающего в 11 миллионов евро.

Действующий контракт Довбика с "Днепром-1" действует до декабря 2023 года.

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