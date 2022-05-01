Нападающий "Вест Хэма" продолжает активно помогать своему родному региону.

Нападающий сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко активно участвует в благотворительности для граждан нашей страны, которая третий месяц борется с российскими оккупантами.

В своем Instagram футболист сообщил, что передал родному городу Чернигову машину скорой помощи и гуманитарный груз.

"С радостью присоединился к благотворительной инициативе помочь своим землякам в Чернигове. Передаю от моей семьи машину скорой помощи, а также важный гуманитарный груз: медикаменты, продукты, товары первой необходимости.

Особые слова благодарности – волонтерам-украинцам, проживающим в Англии. Благодаря им в Украину отправятся еще две машины. Все будет Украина! Мы победим! Верим, боремся!", - написал Ярмоленко.

С помощь волонтеров автомобиль из Лондона доставят до украинского города, где все необходимое будет передано нуждающимся жителям.

Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Ярмоленко пожертвовал три миллиона гривен для украинской армии. Кроме того, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал, что Ярмоленко помог украинским разведчикам в Чернигове.

Андрей Ярмоленко: что известно о футболисте