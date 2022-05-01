Нападающий сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко активно участвует в благотворительности для граждан нашей страны, которая третий месяц борется с российскими оккупантами.
В своем Instagram футболист сообщил, что передал родному городу Чернигову машину скорой помощи и гуманитарный груз.
"С радостью присоединился к благотворительной инициативе помочь своим землякам в Чернигове. Передаю от моей семьи машину скорой помощи, а также важный гуманитарный груз: медикаменты, продукты, товары первой необходимости.
Особые слова благодарности – волонтерам-украинцам, проживающим в Англии. Благодаря им в Украину отправятся еще две машины. Все будет Украина! Мы победим! Верим, боремся!", - написал Ярмоленко.
С помощь волонтеров автомобиль из Лондона доставят до украинского города, где все необходимое будет передано нуждающимся жителям.
Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Ярмоленко пожертвовал три миллиона гривен для украинской армии. Кроме того, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал, что Ярмоленко помог украинским разведчикам в Чернигове.
Андрей Ярмоленко: что известно о футболисте
- Несмотря на то, что родители Андрея родом из села Смолянка Куликовского района Черниговской области, родился звездный украинский футболист в Санкт-Петербурге. Туда родители Андрея уехали работать после своей свадьбы. В Чернигов родители Ярмоленко вернулись когда Андрею исполнилось три года.
- Именно в Чернигове Ярмоленко делал свои первые шаги в футболе. В ДЮФЛ выступал за черниговскую "Юность". В возрасте 13 лет поступил в футбольную академию киевского "Динамо", но не выдержав конкуренции через год вернулся в Чернигов.
- Первым профессилональным клубом Андрея стала черниговская "Десна", в составе которой форвард сыграл 45 матчей в Первой лиге и забил 12 голов.
- В 2005 году Ярмоленко перебрался в киевское "Динамо". Именно в этом клубе он сделал себе имя, стал игроком сборной Украины и стал настоящей звездой украинского футбола.
- За "Динамо" Ярмоленко сыграл 340 матчей и забил 137 голов во всех турнирах, а также отдал 90 результативны передач.
- С "Динамо" Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.
- В 2017 году за 25 миллионов евро Ярмоленко перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб сыграл 26 матчей и забил 6 голов.
- В 2018 году перебрался в английский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" сыграл 81 поединок и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов.
- В составе национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл 106 матчей и забил 44 гола. Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины.