Россия 5 августа сбросила управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области.

Украинский футболист Роман Зозуля обратился к соотечественникам, которые до сих пор продолжают слушать русскую музыку и смотреть сериалы страны-террориста.

"П******ы. Других слов нет. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по станции переливания крови. Вы понимаете? По месту, которое спасает жизнь. Есть раненые и погибшие... вы до сих пор слушаете русскую музыку и смотрите их сериалы? Считаете, что это не является проблемой и никак не влияет на ход войны? Вы ошибаетесь. Каждое прослушивание, просмотр ютуб-каналов российских блогеров, просмотр их фильмов - это копейка в военный бюджет страны-п******а.

Когда Вы наконец поймете, что война касается каждого. Нельзя просто так забить на все да танцевать и горланить в караоке. Выпейте кофе, поужинайте в заведении, но без лишних танцев и пений. Только объединившись всем народом, делая донаты, репосты и помогая своими силами армии мы сможем одержать победу. А пока вы будете класть х*р на войну, русская падла будет и дальше бомбить, убивать…

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Их не должно существовать. Они должны стать изгоем для всего мира. Они должны стесняться быть русскими. Мы должны всегда помнить, какой ценой дается наша жизнь сейчас. Надо благодарить каждый день наших воинов за утро. За возможность работать. Напоминать всему миру, что Россия - п******с. Наши дети должны знать, кто они такие. Ненавижу", - написал Зозуля в своем телеграм-канале.

Россия сбросила управляемую авиабомбу на центр переливания крови

Вечером 5 августа РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови на Харьковщине. На месте попадания возник пожар. Президент Владимир Зеленский назвал российские террористические войска зверями, "которые уничтожают то, что просто позволяет жить".

По предварительным данным, в результате теракта погибли двое мужчин, еще четверо - получили ранения.

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